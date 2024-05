75 Jahre Grundgesetz

Das Grundgesetz (Grundrechte, Artikel 1) der Bundesrepublik Deutschland als Installation im Berliner Regierungsviertel (picture alliance / Moritz Vennemann / Moritz Vennemann)

Auch mehrere Bundesminister wollen an den Feierlichkeiten teilnehmen, unter anderem Gesundheitsminister Lauterbach und Kulturstaatsministerin Roth. Vor dem Kanzleramt ist ein öffentliches Gespräch mit Gästen aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen geplant.

Morgen wird dann auch im ehemaligen Bonner Regierungsviertel gefeiert. Bundespräsident Steinmeier öffnet die Villa Hammerschmidt, die neben dem Schloss Bellevue in Berlin offizieller Amtssitz des Präsidenten ist. Auch in weiteren Städten sind anlässlich des Jubiläums Veranstaltungen geplant. Auf dem Staatsakt am Donnerstag hatte Bundespräsident Steinmeier dazu aufgerufen, Demokratie und Verfassung zu schützen und gegen aktuelle Bedrohungen zu verteidigen. Das Demokratiefest endet am Sonntagabend in Berlin mit einer musikalischen Abschlussveranstaltung.

Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 vom damaligen Vorsitzenden des Parlamentarischen Rates, Adenauer, verkündet. Bis 1990 galt die neue Verfassung nur für den Westen, später für Ost und West.

