Gesellschaft

Katharina Günther-Wünsch (CDU) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Vorbild ist ein entsprechendes Projekt im Bezirk Neukölln. Die schwarz-rote Landesregierung will es nun auf die ganze Stadt ausweiten. Um ein Abrutschen von Kindern und Jugendlichen in die Schwerkriminalität zu verhindern, arbeiten in Neukölln seit gut sechs Jahren alle zuständigen Bereiche eng zusammen. Dazu gehören unter anderem Jugend- und Ausländerämter, Polizei, Justiz sowie Schulen und sozialpädagogische Einrichtungen. Bildungssenatorin Günther-Wünsch sagte, dieses Erfolgsmodell habe großes Potenzial. Junge Menschen müssten in ihrem Kiez früher erreicht werden, um vorbeugend mit ihnen und ihren Eltern zusammenzuarbeiten, erklärte die CDU-Politikerin.

Kommende Woche will der Senat das Projekt beschließen, anschließend muss das Abgeordnetenhaus abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.