Vor EU-Gipfel

Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte (Virginia Mayo/AP/dpa)

Ein deutscher Regierungsvertreter sagte in Berlin, man hoffe, dass es diesbezüglich in Brüssel eine Einigung gebe. Den Vorstoß der EU-Außenbeauftragten Kallas zur Bereitstellung weiterer Munition bezeichnete er als nachvollziehbar. Kallas äußerte die Hoffnung, dass Kiew die Lieferung von zwei Millionen Schuss Artilleriemunition in Aussicht gestellt werde. Ihre Initiative für weitere Militärhilfen hatte zuletzt nicht ausreichend Unterstützung erhalten.

An dem EU-Gipfel nehmen neben den Regierungschefs der Mitgliedsstaaten auch der ukrainische Präsident Selenskyj und UNO-Generalsekretär Gutteres teil.

