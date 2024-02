Protest gegen die AfD auf dem Roten Teppich bei der Eröffnung der Berlinale (ASSOCIATED PRESS)

Der Regierende Bürgermeister Wegner sprach von einer Hommage an die Kreativität, die Vielfalt und die Magie des Films. Die Berlinale ist das wichtigste Filmfestival in Deutschland und eines der wichtigsten weltweit. Bis Sonntag kommender Woche werden 233 Filme aus 80 Ländern gezeigt. Im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren 20 Produktionen. Der US-Regisseur Martin Scorsese erhält den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk.

Vor Beginn der Berlinale waren mehrere AfD-Vertreter von der Eröffnungsgala ausgeladen worden. In einem Statement des Filmfestivals hieß es am Abend, mit der Ablehnung der AfD habe sich die Berlinale klar gegen den Rechtsextremismus in Deutschland positioniert. Mehrere Filmschaffende beteiligten sich bei ihrem Auftritt auf dem Roten Teppich an der vom Festival organisierten Protestaktion gegen Rechts.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.