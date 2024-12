Auszeichnung

Die Schauspielerin Tilda Swinton wird auf der nächsten Berlinale mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. (Jordan Strauss / Invision via AP / d / Jordan Strauss)

Die Intendantin der Filmfestspiele, Tuttle, sagte, die Bandbreite von Swintons Werk sei atemberaubend. Die 64-Jährige bringe "Menschlichkeit, Intelligenz, Humor und Stil ins Kino". Die Schottin gilt international als eine der renommiertesten Schauspielerinnen. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, darunter 2007 mit einem Oscar. Zuletzt war Swinton in dem Werk des Spaniers Pedro Almodóvar "The Room Next Door" zu sehen.

Die Verleihung des Ehrenpreises soll am 13. Februar bei der Eröffnungsgala der 75. Berlinale stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.