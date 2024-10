Beatrix von Storch (AfD), spricht auf dem Landesparteitag der Berliner AfD. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Auf einem Parteitag in Jüterbog bei Berlin erhielt sie rund 87 Prozent der Stimmen. Von Storch hatte dieselbe Rolle bereits in den beiden zurückliegenden Bundestagswahlkämpfen übernommen.

Vor der Veranstaltungshalle in Jüterbog demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen die AfD. Der Parteitag war in den Ort in Brandenburg verlegt worden, nachdem die Partei keinen Vermieter für eine Halle in Berlin finden konnte.

