Treffen der Kreisvorsitzenden

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (Jens Kalaene /dpa)

Konkret dürfte es dabei auch um die Kritik an Wegner gehen, der erneut Spitzenkandidat seiner Partei ist. Wegner steht unter anderem wegen seines Verhaltens beim Stromausfall im Berliner Südwesten Anfang Januar unter Druck. Er hatte verschwiegen, am ersten Tag der Krise Tennis gespielt zu haben. In den vergangenen Tagen geriet Wegner erneut unter Druck. Anlass war ein Bericht des "Tagesspiegels", wonach Wegner zunächst nicht dienstlich zu dem Blackout telefoniert habe.

Einige der Kreisvorsitzenden erwarten nach eigener Aussage eine Diskussion, ob Wegner Spitzenkandidat der Partei bleiben soll. Die Berliner CDU hatte die vergangene Abgeordnetenhauswahl mit gut 28 Prozent gewonnen. In Umfragen lag sie zuletzt deutlich darunter.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.