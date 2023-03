Schwarz-Rote Koalition?

Berliner CDU strebt laut Medienberichten Verhandlungen mit der SPD an

Nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin stehen bald Koalitionsverhandlungen an. Alle Parteien haben ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen. Mehrere Medien berichteten übereinstimmend, CDU und SPD strebten eine Koalition an. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

01.03.2023