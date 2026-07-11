Finanzsenator Stefan Evers im Abgeordnetenhaus in Berlin (Archivbild) (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Die CDU-Kreisvorsitzenden hatten ihn als Nachfolger für den Regierenden Bürgermeister Wegner vorgeschlagen. Wegner hatte gestern seinen Rücktritt von der Spitzenkandidatur erklärt. Er war wegen seines Krisenmanagements beim Stromausfall im Berliner Südwesten Anfang Januar auch innerhalb der Partei unter Druck geraten.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dregger, sagte im Deutschlandfunk, nach Wegners Verzicht auf die Spitzenkandidatur gehe es jetzt darum, ein Linksbündnis in Berlin zu verhindern. Die CDU wolle Sicherheit, Recht und Ordnung durchsetzen und sich um die Bereiche Bildung und Wohnungsbau kümmern

Die Abgeordnetenhauswahl findet am 20. September statt. Jüngste Umfragen sehen die CDU nur noch als viertstärkste Kraft in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.