Nach SAP-Beteiligung
Berliner Firma N8N wertvollstes KI-Startup Deutschlands

Die Berliner Firma N8N ist zum wertvollsten KI-Start-up Deutschlands geworden.

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    Wie das Jungunternehmen mitteilte, beteiligt sich der Dax-Konzern SAP an dem Automatisierungsspezialisten und geht eine Partnerschaft ein. Damit verdopple sich die Bewertung N8Ns auf 5,2 Milliarden US-Dollar. Das Start-up ermöglicht es Kunden, KI-gestützte Arbeitsabläufe automatisiert zu erstellen. Dadurch soll sich die Produktivität steigern lassen. Bisher galt die für Bilderstellung bekannte Firma "Black Forest Labs" aus Freiburg als wertvollstes deutsches Start-up, das rein auf Künstliche Intelligenz setzt.
    Wie Financial Times und Handelsblatt bereits vor einigen Tagenberichteten, steht die Rüstungsfirma Helsing derweil vor der bisher größten Finanzierungsrunde eines deutschen Start-ups. Sie würde das Unternehmen mit 18 Milliarden Dollar zum wertvollsten deutschen Jungunternehmen insgesamt machen. Helsing entwickelt unter anderem Kampfdrohnen und setzt dabei auch auf KI-Technologie.
    Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.