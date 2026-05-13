Nach SAP-Beteiligung

Wie das Jungunternehmen mitteilte, beteiligt sich der Dax-Konzern SAP an dem Automatisierungsspezialisten und geht eine Partnerschaft ein. Damit verdopple sich die Bewertung N8Ns auf 5,2 Milliarden US-Dollar. Das Start-up ermöglicht es Kunden, KI-gestützte Arbeitsabläufe automatisiert zu erstellen. Dadurch soll sich die Produktivität steigern lassen. Bisher galt die für Bilderstellung bekannte Firma "Black Forest Labs" aus Freiburg als wertvollstes deutsches Start-up, das rein auf Künstliche Intelligenz setzt.
Wie Financial Times und Handelsblatt bereits vor einigen Tagenberichteten, steht die Rüstungsfirma Helsing derweil vor der bisher größten Finanzierungsrunde eines deutschen Start-ups. Sie würde das Unternehmen mit 18 Milliarden Dollar zum wertvollsten deutschen Jungunternehmen insgesamt machen. Helsing entwickelt unter anderem Kampfdrohnen und setzt dabei auch auf KI-Technologie.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.