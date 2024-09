Urabstimmung

82 Prozent der in der GEW organisierten Beschäftigten der Kita-Eigenbetriebe hätten mit Ja votiert, teilte der Landesverband mit . Voraussichtlich ab dem 30. September werde der Arbeitsausstand beginnen. Ziel sei es, einen Tarifvertrag für pädagogische Qualität und Entlastung der Beschäftigten zu erzwingen. Erst gestern hatte die GEW in Berlin zusammen mit der Gewerkschaft Verdi einen Warnstreik durchgeführt. Der Streit um den sogenannten Entlastungstarifvertrag dauert schon seit Jahren an. Die Landesregierung lehnt ihn aus formalen Gründen ab.

Bundesweit werden seit langem Personalmangel und Folgen wie reduzierte Öffnungszeiten und überfüllte Gruppen in Kitas beklagt. Etwa 300 Wissenschaftler warnten kürzlich in einem dramatischen Appell an die Politik vor einem Kollaps der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland. Sie fordern unter anderem ein Sondervermögen.