"Kaufhaus des Westens"

Blick auf das KaDeWe in Berlin (Archivbild von 2019). (www.imago-images.de)

Das teilte das Unternehmen mit. Gestern hatte es bereits entsprechende Medienberichte gegeben. Zu der Gruppe gehören die Kaufhäuser KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg. Der Betrieb der Häuser soll nach Unternehmensangaben weitergehen. Man habe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, hieß es.

Die Kaufhäuser gehören zu knapp 50 Prozent der Signa-Holding des österreichischen Investors Benko. Signa selbst befindet sich bereits seit einiger Zeit in Schieflage. Zur Signa-Gruppe gehören neben dem KaDeWe auch der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof und das Hochhausprojekt Elbtower in Hamburg.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.