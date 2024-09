Nahost-Konflikt

Joe Chialo (CDU), Berlins Kultursenator, wurde angegriffen und beleidigt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Eine Gruppe von 40 Personen habe ihn gestern Abend an einem Rednerpult umringt, verfassungsfeindliche Parolen gerufen und Pyrotechnik gezündet, teilte die Polizei mit. Ein Mikrofonständer sei in Richtung des Senators geworfen worden. Der CDU-Politiker blieb den Angaben zufolge unverletzt. Er habe unter Polizeischutz das Gelände verlassen, neun Personen seien vorübergehend festgenommen worden.

Ein Großteil der Täter trug den Angaben zufolge sogenannte Palästinensertücher. Sie riefen unter anderem die verbotene Parole "From the River to the Sea", die sich auf das Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer bezieht, zu dem neben Israel auch das Westjordanland und der Gazastreifen gehören. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin nahm Ermittlungen auf.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.