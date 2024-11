Ein Palliativmediziner hat mehr Menschen getötet als bisher vermutet (Archivbild). (imago stock&people)

Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von mindestens acht Opfern aus und ermittelt wegen Mordes, wie sie in der Hauptstadt mitteilte. Bislang ging die Anklage von vier Todesopfern aus. Der Arzt soll die schwer kranken Menschen im Rahmen seiner Tätigkeit für einen Pflegedienst in ihren Wohungen jeweils mit einer Medikamentenmischung getötet haben. Anschließend soll er dort Feuer gelegt haben, um die Taten zu vertuschen. Die Staatsanwaltschaft vermutet als Motiv reine Mordlust. Der 40-Jährige sitzt seit August in Untersuchungshaft und hat sich bislang nicht geäußert.

