Wagner-Opern

Serebrennikow umriss sein Projekt auf einer Pressekonferenz mit den Begriffen "Gesamtkunstwerk", "Gemeinschaft" und "Grenzenlosigkeit". Jede der vier Opern werde einen anderen Kontinent oder eine andere Weltregion zeigen, sagte er. Bereits in diesem Sommer hat Serebrennikow nach eigenen Angaben Filmaufnahmen in Island für das Projekt gemacht.
Der "Ring" beginnt bei den Osterfestspielen 2026 mit "Das Rheingold". Er soll bis 2030 vollendet werden. Der Zyklus wird 2028 durch Arnold Schönbergs Oper "Moses und Aron" unterbrochen.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.