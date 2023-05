Frauensee in Brandenburg

Der Frauensee bei Gräbendorf in Brandenburg. Dort wurden nach Angaben der Polizei Schüler einer Berliner Schulklasse von mutmaßlich rechtsradikalen Jugendliche bedroht. (IMAGO / Hohlfeld)

Die Klasse sei noch in der Nacht nach Berlin zurückgefahren, teilte die Polizei mit. Beamte hätten die Abreise begleitet. Der genaue Ablauf der Vorgänge ist noch unklar. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Medienberichten zufolge wurden die Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren zunächst rassistisch beleidigt. Später sollen dann einige Rechtsradikale versucht haben, in ihre Unterkünfte einzudringen. Die rund 20 Schüler wollten sich in Brandenburg auf eine Matheprüfung vorbereiten.

Zuletzt hatte in Brandenburg ein Brandbrief von Lehrkräften für Aufregung gesorgt. Darin berichteten sie von rechtsextremer Musik, vom Hitlergruß, von Mobbing gegen Mitschüler mit einem Migrationshintergrund oder linken Auffassungen und von eingeschüchterten Kollegen an ihrer Schule.

