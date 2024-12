Naturschutzbund

Wohnungsbau in Berlin (Archivbild von 2022). (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Der Präsident der Organisation, Krüger, erklärte, das Gesetz stehe symbolisch für eine Politik, die eine ökologische und soziale Stadtentwicklung zugunsten vermeintlich schnellerer Bauvorhaben opfere. Es brauche dringend Lösungen für die Wohnungskrise in Berlin. Das Gesetz setze jedoch an den falschen Stellen an. So seien Regelungen gestrichen worden, die für den Klimaschutz, die Artenvielfalt und die Lebensqualität in den Städten unverzichtbar seien.

Der Nabu vergibt den Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" seit 1993. Man will damit Persönlichkeiten und Projekte in den Mittelpunkt rücken, die sich nach Ansicht des Naturschutzbundes durch "besonders rückschrittliches öffentliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz" hervorgetan haben.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.