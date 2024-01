Kaufhaus-Gruppe

Wie geht es weiter mit dem KaDeWe? (Archivbild) (KaDeWe)

Wirtschaftssenatorin Giffey erklärte nach einer Sitzung, der Senat werde seinen Beitrag für den Erhalt des Kaufhauses des Westens in der Hauptstadt leisten. Wie genau die Unterstützung aussehen soll, erläuterte die SPD-Politikerin nicht.

Die Unternehmens-Gruppe hatte gestern ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das bedeutet, dass das Geschäft weiterlaufen könnte. Zu der Gruppe gehören neben dem KaDeWe in Berlin das Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg. Das Unternehmen gehört knapp zur Hälfte einer Tochter der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Signa-Holding des österreichischen Investors Benko.

