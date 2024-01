Nach Insolvenz

Wie geht es weiter mit dem KaDeWe? (Archivbild) (KaDeWe)

Der Regierende Bürgermeister Wegner sagte, man werde sich auch dafür einsetzen, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden. Der Insolvenzantrag zeige, in welch schwierige Lage alle Kaufhausstandorte nach der Insolvenz der Signa Holding gekommen seien, betonte der CDU-Politiker.

Die KaDeWe-Gruppe mit den drei Luxus-Kaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg hatte ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, wie gestern bekannt wurde. Der Betrieb der Häuser gehe aber weiter, teilte das Unternehmen mit.

Die KaDeWe-Gruppe gehört knapp zur Hälfte einer Tochter der in finanzielle Probleme geratenen Signa-Holding des Österreichers René Benko. Etwas mehr als die Hälfte hält die thailändische "Central Group". Es gibt Spekulationen, dass sie nun die übrigen Anteile übernehmen könnte.

