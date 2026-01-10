Nach Grünen-Vorschlag

Dies entspräche einer zusätzlich zu bearbeitenden Strecke von schätzungsweise 12.000 Kilometern, sagte ein Sprecher der Deutschen-Presse-Agentur. Dafür bräuchte die Stadtreinigung viel mehr Ressourcen, und das für nur einige wenige Schneetage im Jahr. Auch die Variante, den Winterdienst auf Gehwegen an Fremdfirmen zu delegieren, sei unrealistisch, da es derzeit kein ausreichendes Angebot gebe.
Die Grünen hatten ihren Vorstoß damit begründet, dass die geltende Regelung, nach der jeder Hauseigentümer seinen Gehweg-Abschnitt selbst räumen muss, augenscheinlich nicht funktioniere.
Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.