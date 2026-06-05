Berliner Verkehrsbetriebe beenden Nius-Werbekampagne

Nius-Gründer Julian Reichelt auf einem Foto von 2020. (picture alliance / dpa / Roland Weihrauch)

Das Unternehmen teilte mit, anlass sei die Veröffentlichung eines Werbemotivs eines Verantwortlichen von Nius auf Social Media gewesen. Dieses sei nach Auffassung der BVG "offensichtlich rechtswidrig". Nius erklärte, rechtliche Schritte gegen die Entscheidung zu prüfen. - Die Kampagne war umstritten. In einer Onlinepetition protestierten mehr als 130.000 Unterzeichner gegen Nius-Werbung in den Waggongs der BVG. Das Unternehmen hatte dazu erklärt, zum Zeitpunkt der Werbebuchung hätten ausschließlich Motive von Nius vorgelegen, die rechtlich nicht zu beanstanden gewesen seien.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.