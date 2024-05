Weitere Attacken auf Politiker

Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey (SPD) angegriffen

Die Berliner Wirtschafts-Senatorin Giffey ist bei einem tätlichen Angriff im Stadtteil Rudow leicht verletzt worden. Ein Mann habe die frühere Regierende Bürgermeisterin in einer Bibliothek unvermittelt von hinten attackiert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht mit. Dabei sei die SPD-Politikern mit einem Beutel, der mit einem harten Inhalt befüllt gewesen sei, an Kopf und Nacken getroffen worden.