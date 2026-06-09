Abgeordnetenhaus

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (Archivbild) (Jens Kalaene /dpa)

Auf einem Landesparteitag in Neukölln erhielt Wegner 92,6 Prozent der Stimmen. Er führt seit 2023 eine Regierung aus CDU und SPD in Berlin an. In Umfragen zeichnet sich derzeit ein schlechteres Ergebnis für die CDU als bei der letzten Wahl ab. Diese fand 2023 statt, da das Berliner Verfassungsgericht entschieden hatte, dass die Wahl von 2021 wegen schwerer Wahlfehler wiederholt werden musste.

Wegner war in den vergangenen Monaten wegen seines Krisenmanagement während eines großflächigen Stromausfalls in Teilen der Hauptstadt in die Kritik geraten. Die CDU stellte sich anschließend aber hinter ihren Landesvorsitzenden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.