Der italienische Medienkonzern MFE will ProSiebenSat.1 übernehmen. (picture alliance/SvenSimon/Frank Hoermann)

Der zweitgrößte Investor des deutschen Senders, die tschechische PPF Group, kündigte an, ihre Anteile an das italienische Unternehmen zu verkaufen. Damit dürfte der Konzern der Familie des gestorbenen früheren italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi die nötige Anteilsmehrheit bei ProSiebenSat 1. erreichen. PPF hielt bisher gut 15 Prozent der Anteile, MFE mehr als 40 Prozent. PPF hatte sich lange selbst um eine Aktienmehrheit an dem Sender bemüht.

ProSiebenSat.1 hatte seinen Aktionären empfohlen, das Angebot der Italiener anzunehmen. In der deutschen Politik gibt es allerdings Sorge um die journalistische Unabhängigkeit des Senders unter einer Berlusconi-Führung.

