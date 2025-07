Kriminalität

Türkische Polizisten im Einsatz (Symbolbild). (dpa / EPA / Tolga Bozoglu)

Wie mehrere Medien beider Länder übereinstimmend berichten, wurde der international gesuchte Bandenchef Ismail Abdo, genannt "Erdbeere", in der Stadt Adana gefasst. Die Festnahme geschah demnach im Rahmen einer größeren Polizeioperation gegen Drogenkriminelle in mehreren türkischen Städten.

Abdo, der auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, soll in Schweden jahrelang Drogenhandel in großem Stil betrieben und schwere Gewaltverbrechen in Auftrag gegeben haben. Seine Bande liefert sich seit dem Jahr 2023 einen blutigen Krieg mit einem kurdischen Kriminellen-Netzwerk mit zahlreichen Toten.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.