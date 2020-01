Junge Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten werden hier fit für den Arbeitsmarkt und so auch zu einem selbstständigen Leben befähigt. Schulabbrecher bekommen eine berufliche Chance, geflüchtete Jugendliche eine Perspektive. Wenn Berufsschulen in ländlichen Gegenden schließen oder bestimmte Fächer eingestellt werden, sterben Berufe in der ganzen Region. Doch die Lernbedingungen sind auch bei dieser Schulform nicht die besten. Der Lehrermangel ist auch hier eklatant.

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Mit welchen Problemen haben Berufsschulen zu kämpfen? Was macht den Lehrkräften dort zu schaffen? Was motiviert sie? Warum fehlen in Berufsschulen langfristig mehr Lehrer als bei jeder anderen Schulform?

Gesprächsgäste:

Ulrich Keller, Direktor am Berufsbildungszentrum Mölln,

Eugen Straubinger, Vorsitzender des Berufsverbandes der Lehrkräfte in der beruflichen Bildung

Skadi Schlesinger, Lehrerin für Deutsch und Kosmetik an der Berufsschule BbS V in Halle, ausgezeichnet mit dem Deutschen Lehrerpreis 2019 in der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus",

Kerstin Pilz, Schulleiterin an der Berufsschule BbS V in Halle.

