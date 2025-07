Für viele Einwanderer der Traum: Eine Einbürgerung in den Vereinigten Staaten. (imago / Maksym Yemelyanov)

Trump will per Dekret bestimmen, dass in den USA geborene Kinder von irregulären Einwanderern nicht mehr automatisch das Anrecht auf die Staatsbürgerschaft haben. Ein Berufungsgericht urteilte nun, dass diese Pläne verfassungswidrig seien. Es bestätigte damit die erstinstanzliche Entscheidung eines Bezirksgerichts in Seattle im Bundesstaat Washington.

Der 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung besagt, dass alle Menschen, die in den Vereinigten Staaten geboren wurden, deren Bürger sind. Die Regierung bestreitet, dass dieser Grundsatz für Kinder von Frauen gilt, die sich ohne gültige Papiere im Land aufhalten. Es wird erwartet, dass Trump auch gegen das jüngste Urteil vorgeht.

