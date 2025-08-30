US-Zollpolitik

US-Präsident Donald Trump kündigt während einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses am 2. April 2025 in Washington neue Zölle an. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Schiefelbein)

Trump hatte sich bei der Verhängung der Zölle gegen Staaten in der ganzen Welt auf den sogenannten International Emergency Economic Powers Act berufen.

In der Urteilsbegründung hieß es nun, das Gesetz räume dem Präsidenten zwar erhebliche Befugnisse ein, um auf einen ausgerufenen nationalen Notstand zu reagieren. Aber keine dieser Maßnahmen schließe ausdrücklich die Befugnis ein, Zölle, Abgaben, Steuern oder Ähnliches zu erheben.

Trump wies die Entscheidung umgehend zurück. Er schrieb auf seiner Onlineplattform Truth Social: "Alle Zölle bleiben weiterhin in Kraft." Er kritisierte, die Richter hätten eine 'äußerst politische Entscheidung' getroffen. Mit Hilfe des Supreme Courts werde man die Zölle zum Wohle der USA einsetzen.

Die Zollpolitik Trumps hat zu erheblichen Belastungen des Welthandels geführt.

