Flugzeugabsturz vor 16 Jahren

Es geht um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit einer Maschine, die vor 16 Jahren von Rio de Janeiro in die französische Hauptstadt unterwegs war und über dem Atlantik abstürzte. 228 Menschen kamen ums Leben.
Das Flugzeug war damals in eine Unwetterfront geraten. Laut einem Gutachten waren die Piloten für eine solche Situation nicht ausreichend geschult. Airbus und Air France haben jegliche Verantwortung zurückgewiesen und wurden vor zwei Jahren in erster Instanz freigesprochen.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.