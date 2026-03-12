Mittelmeer

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Nach Angaben der Schifffahrtsbehörden von Malta befindet er sich zur Zeit etwa 110 Kilometer von der maltesischen Küste entfernt in internationalen Gewässern. Andere Schiffe wurden davor gewarnt, sich der 277 Meter langen "Arctic Metagaz" zu nähern. Sie könne mit ihrer Ladung von tausenden Tonnen Gas zu einer Gefahr werden. Die libysche Küstenwache hatte zunächst berichtet, dass das Schiff gesunken sei.

Der Tanker war am Dienstag vergangener Woche vor der libyschen Küste nach Explosionen an Bord in Brand geraten. Die 30-köpfige Besatzung verließ das Schiff. Russlands Präsident Putin sprach von einem ukrainischen Terrorangriff. Nach offiziellen Angaben war das Schiff im russischen Murmansk gestartet und sollte Port Said in Ägypten anlaufen.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.