Süßigkeiten werden auf einem Band bei Haribo sortiert. (AFP / PAUL ELLIS)

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie verständigten in der dritten Verhandlungsrunde in Hamburg auf einen neuen Tarifvertrag. Nach Gewerkschaftsangaben steigen die Löhne der unteren Tarifgruppen um 350 Euro im Monat, die aller anderen um 300 Euro im Monat. Darüber hinaus erhalten alle Beschäftigten im Juli 500 Euro als Inflationsausgleich. Eine weitere Zahlung in gleicher Höhe gibt es im Januar oder April 2024. Die Laufzeit des Tarifvertrags liegt bei 14 Monaten.

