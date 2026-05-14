Grundsatzurteil

Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Konkret ging es in dem Verfahren um die Ryanair-Tochter Malta Air. Sie wollte die Wahl eines Betriebsrats an ihrem Standort am Flughafen Berlin-Brandenburg untersagen. Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage zurück und bestätigte damit Entscheidungen der Vorinstanzen.
Die Gewerkschaft Verdi begrüßte das Urteil als wegweisend. Unternehmen mit einem Firmensitz im Ausland könnten die Mitbestimmungsrechte ihrer Beschäftigten damit nicht länger aushebeln.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.