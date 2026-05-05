IW-Report

Beschäftigungslücke in MINT-Berufen kleiner geworden - trotzdem Warnung vor Engpässen

Die Beschäftigungslücke in MINT-Berufen ist kleiner geworden. Laut MINT-Report des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln sank sie zwischen März 2025 und dem März dieses Jahres um knapp 16 Prozent. Dennoch warnt das IW vor Engpässen. Diese bestünden auch trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage weiter und würden wieder zunehmen, hieß es.