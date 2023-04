FDP spricht sich auf Bundesparteitag für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Das Programm müsse stärker auf Bildung und Information ausgerichtet werden, heißt es in einem Beschluss der Partei. Zudem solle der Rundfunkbeitrag mittel- und langfristig abgesenkt werden. Mit großer Mehrheit sprachen sich die Delegierten dafür aus, Unterhaltungsformate in den Angeboten der Sender zurückzufahren und Doppel- und Mehrfachstrukturen in Redaktionen und Verwaltung abzubauen. Fusionen müssten geprüft werden, hieß es.

Der Bundesparteitag geht heute zu Ende. Zum Abschluss des dreitägigen Treffens in Berlin wird Generalsekretär Djir-Sarai eine Bilanz ziehen. Er hatte gestern die Positionen der Liberalen in der Ampel-Koalition bekräftigt und eine "Agenda des Aufbruchs" gefordert.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.