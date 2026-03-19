Bundestag
Beschluss: Tag der Demokratiegeschichte am 18. März soll künftig mehr Bedeutung erhalten

Der Bundestag hat beschlossen, den Tag der Demokratiegeschichte aufzuwerten.

    Blick ins Plenum, am Rednerpult steht Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche (CDU).
    Eine Sitzung im deutschen Bundestag (Archivbild). (picture alliance / dts-Agentur / -)
    Künftig soll der 18. März als ein zentraler jährlicher Tag zur Feier der deutschen Demokratie- und Freiheitsgeschichte begangen werden. Der entsprechende Antrag wurde mit der Mehrheit von CDU/CSU und SPD angenommen. AfD, Grüne und Linke enthielten sich.
    Die Regierungsfraktionen erinnerten an die Bedeutung des 18. März durch die Jahrhunderte - etwa an die Barrikadenkämpfe 1848 oder die erste freie Volkskammerwahl 1990 in der damaligen DDR.
    Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.