Künftig soll der 18. März als ein zentraler jährlicher Tag zur Feier der deutschen Demokratie- und Freiheitsgeschichte begangen werden. Der entsprechende Antrag wurde mit der Mehrheit von CDU/CSU und SPD angenommen. AfD, Grüne und Linke enthielten sich.
Die Regierungsfraktionen erinnerten an die Bedeutung des 18. März durch die Jahrhunderte - etwa an die Barrikadenkämpfe 1848 oder die erste freie Volkskammerwahl 1990 in der damaligen DDR.
Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.