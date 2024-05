Bei einem Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe wurden 2019 kostbare Juwelen gestohlen. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Oliver Killig)

Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass er in die Planung des Juwelenraubs eingeweiht und aktiv daran beteiligt gewesen sei, sagte die Vorsitzende Richterin zur Begründung. Der 24-Jährige stammt wie die bereits fünf verurteilten Haupttäter aus dem Berliner Clan-Milieu. Er wurde im Mai 2022 am Rande des Hauptprozesses in Dresden festgenommen, den er als Besucher verfolgte.

Der Einbruch in Sachsens berühmtes Schatzkammermuseum im November 2019 gilt als einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle Deutschlands. Die Täter erbeuteten zahlreiche Schmuckstücke und verursachten insgesamt mehr als eine Million Euro Schaden.

