In der Region Donezk wurde ein Dorf durch russisches Militär eingenommen. (Archivbild) (AP)

Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von zwei eingenommenen Dörfern. Es handele sich um Ortschaften in den Regionen Luhansk und Donezk. In der vergangenen Nacht fing die ukrainische Luftabwehr nach eigenen Angaben über der Hauptstadt Kiew mehr als zehn Drohnen ab. Zudem seien 60 von 74 auf die übrige Ukraine gerichtete Drohnen zerstört worden. Das ukrainische Militär griff nach eigenen Angaben Treibstofflager und ein Munitionsdepot auf russischem Boden an. Das Militär teilt auf Telegram mit, Ziel sei es, russische Energie- und Militärinfrastruktur sowie Transportwege zu zerstören. Russland hatte gestern von brennenden Öltanks nach ukrainischen Angriffen berichtet.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.