Oberverwaltungsgericht Berlin

Das teilte eine Sprecherin mit. Hintergrund ist die Eil-Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, derzufolge der bundesweit bekannte Park auch nachts offen bleiben soll. Das Gericht hatte die Anordnung zur nächtlichen Schließung für formell rechtswidrig befunden.
Der Görlitzer Park schließt seit Anfang März abends um 22 Uhr. Der Senat aus CDU und SPD hatte die Maßnahme beschlossen, um gegen den Rauschgifthandel und weitere Kriminalität vorzugehen. Die Auswirkungen sollen in einer wissenschaftlichen Studie untersucht werden.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.