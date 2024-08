Gegen den Kurznachrichtendienst X wurde Beschwerde eingelegt. (picture alliance/Markus Mainka)

Die Gruppe "None Of Your Business" des österreichischen Bürgerrechtlers Schrems wirft X vor, eine Künstliche Intelligenz mit Nutzerdaten zu trainieren, ohne vorher deren Zustimmung eingeholt zu haben. Das früher unter dem Namen Twitter bekannte Netzwerk des US-Unternehmers Musk habe seine Nutzer nicht einmal im Vorfeld informiert, kritisierten die Datenschützer. Betroffen sind demnach 60 Millionen Accounts innerhalb der EU. Die Aktivisten warfen der irischen Datenschutzbehörde DPC vor, in einer laufenden Klage gegen X das EU-Recht nicht ausreichend durchzusetzen. Neben Irland, wo X seine Europa-Zentrale unterhält, hat, legte "None Of Your Business" Beschwerde unter anderem in Belgien, Frankreich, Italien und Polen ein.

Im Juni hatte bereits der Facebook-Mutterkonzern Meta die Einführung ihres KI-Assistenten in Europa ausgesetzt, nachdem die Gruppe eine ähnliche Beschwerde vorgebracht hatte.

