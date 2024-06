Der Europarat ist besorgt über Anstieg antisemitischer und antimuslimischer Taten. (imago / PEMAX)

Im Jahresbericht der Europarats-Kommission gegen Rassismus und Intoleranz heißt es, in öffentlichen Debatten würden antimuslimischer Rassismus mit allgemeiner Fremdenfeindlichkeit verquickt oder eine angeblich drohende Islamisierung Europas politisch instrumentalisiert. Zudem habe es in manchen Ländern in den drei Monaten nach dem 7. Oktober 2023 mehr antisemitische Übergriffe gegeben als sonst in einem ganzen Jahr. Auch Hassäußerungen gegen Muslime hätten sich teils vervielfacht.

Die Experten-Kommission bewertet regelmäßig die Lage in den 46 Mitgliedsländern des Europarats.

