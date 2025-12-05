Luftverkehr

Sie könnten mehr Schutz bei einem Vogelschlag, Trümmeraufprall oder einer harten Landung bringen, heißt es. Die Ergebnisse zeigten, dass nickelbasierte Materialien auch unter schockartigen mechanischen Belastungen und hohen Temperaturen ihre außergewöhnliche Festigkeit beibehielten, teilte die Uni mit. Bisher sei vor allem belegt gewesen, dass sie, anders als gewöhnliche Metalle, bei steigenden Temperaturen zunächst fester würden. Das ist wichtig, da Triebwerke bei extrem hohen Temperaturen von mehr als eintausend Grad Celsius betrieben werden, die bei klassischen Metallen zur Aufweichung führen.
