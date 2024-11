Forderung in Brandbrief

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen (picture alliance / Jörg Carstensen / Joerg Carstensen)

Sie forderten Kanzler Scholz und Finanzminister Kukies von der SPD sowie Familienministerin Paus von den Grünen auf, Frauen besser zu schützen und das Gewalthilfegesetz noch vor den Neuwahlen im Bundestag zu verabschieden. So fehlten etwa tausende Frauenhausplätze; auch seien Beratungsstellen überlastet. Zu den Unterzeichnern des Briefs gehören unter anderen der Deutsche Frauenrat und UN Women Deutschland. Paus hatte das Schreiben in Berlin entgegengenommen und an alle demokratischen Bundestagsabgeordneten appelliert, das Gesetz aus ihrem Haus zu unterstützen.

