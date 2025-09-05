Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Vilnius sagte, das Pentagon habe diese Pläne bereits vergangene Woche mitgeteilt. Allerdings sei dies im Gespräch geäußert worden. Ein formelles Dokument gebe es hierzu bisher nicht. Wie die "Financial Times" berichtet hatte, könnten die USA mit dem Schritt hunderte Millionen Dollar einsparen.
Das Bundesverteidigungsministerium hat dagegen nach eigenen Angaben bisher keine Informationen aus den USA über eine Verringerung der Militärhilfe für die baltischen Staaten erhalten.
Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.