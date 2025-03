Berlin

Beste Lehrer und Schulleitungen Deutschlands ausgezeichnet

In Berlin ist der Deutsche Lehrkräftepreis verliehen worden. In der Kategorie Vorbildliche Schulleitung gewann die Berliner Willy-Brandt Schule, Platz zwei ging an die Maria-Gress-Schule Iffezheim in Baden-Württemberg und Platz drei an die Rahel-Hirsch-Schule in Berlin.