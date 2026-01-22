Er darf zudem zwei Jahre lang in kein Parlament oder öffentliches Amt gewählt werden, wie das Oberlandesgericht München mitteilte. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Fischer in seiner Zeit als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats mehrere Zehntausend Euro aus Aserbaidschan angenommen hatte. Im Gegenzug habe er sich in Reden positiv über das Land geäußert und vertrauliche Dokumente weitergeleitet.
Wegen ähnlicher Vorwürfe war im vergangenen Jahr der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Lintner zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.