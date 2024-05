Neiße Filmfestival

Bester Film kommt aus Polen

An sechs Tagen im Mai zeigte das 21. Filmfest Neiße rund 90 Filme im Länderdreieck Deutschland, Polen und Tschechische Republik. Nun stehen die Preisträger fest: Der polnische Beitrag "Tyle co nic" (So gut wie nichts) von Regisseur Grzegorz Debowski ist als bester Spielfilm ausgezeichnet worden.