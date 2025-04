Besuch unter Freunden: Israels Premier Netanjahu bei einem früheren Treffen mit US-Präsident Trump im Weißen Haus. (picture alliance / Associated press / Evan Vucci)

Wie die US-Nachrichtenseite Axios meldet, will sich Netanjahu offenbar persönlich mit US-Präsident Trump treffen. Er möchte demnach ein Abkommen aushandeln, um die gerade in Kraft getretenen neuen Zölle zu umgehen, die auch Israel betreffen. Nach Trumps Ankündigung von dieser Woche sollen israelische Warenexporte in die Vereinigten Staaten künftig mit einem Zoll von 17 Prozent belegt werden. Die USA sind Israels engster Verbündeter und größter einzelner Handelspartner. Israel hatte bereits am Dienstag seine verbliebenen Zölle auf US-Importe aufgehoben. Rund 98 Prozent der Waren aus den USA dürfen nun zollfrei nach Israel eingeführt werden.

Japans Ministerpräsident Ishiba kündigte nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Jiji an, er werde sich kommende Woche um ein Telefongespräch mit Trump bemühen. Auch dabei soll es um die US-Zölle gehen, die im Fall Japans 24 Prozent betragen sollen.

