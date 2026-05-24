Nordrhein-Westfalen

Besucherrekord bei Japan-Tag in Düsseldorf. (dpa / Sascha Thelen)

Ministerpräsident Wüst (CDU) sagte in seiner Eröffnungsrede, die Begeisterung für japanische Kultur sei in NRW einzigartig in Europa. Gerade in Zeiten globaler Krisen sei die enge Verbindung ein großes Zeichen für Offenheit, Vertrauen und Vielfalt.

Der Japan-Tag in Düsseldorf zieht mit einem vielfältigen Programm schon seit Jahren viele Besucher an. Geboten werden unter anderem Musik, Tanz und Kampfkünste, aber auch japanische Gastronomie. Am späten Abend bildete ein japanisches Feuerwerk den Abschluss.

Düsseldorf gilt als ein Zentrum der japanischen Community in Deutschland. Tausende Japaner leben in der NRW-Landeshauptstadt.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.