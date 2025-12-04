Mehr als elf Millionen Menschen haben laut der Diözese Paris das berühmte gotische Meisterwerk seitdem besichtigt. Nach dem Brand im April 2019 und fünfjähriger Schließung war die Kirche im Dezember 2024 wiedereröffnet worden.
Vor dem Feuer lag die jährliche Besucherzahl der Kathedrale zwischen neun und zehn Millionen.
Mit durchschnittlich 30.000 Besuchern pro Tag ist Notre-Dame Medienberichten zufolge das meistbesuchte Denkmal Frankreichs - vor der Basilika Sacré-Cœur, dem Louvre, dem Schloss von Versailles und dem Eiffelturm.
