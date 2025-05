Waldbrände

Waldbrand im kanadischen Manitoba. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Das geht aus dem aktuellen nationalen Waldbrandbericht hervor. Der Premierminister der Provinz Manitoba, Kinew, rief die Bevölkerung dazu auf, für Regen zu beten. Das zentral gelegene Manitoba hatte bereits am Mittwoch den Notstand ausgerufen und um internationale Hilfe gebeten. Auch im benachbarten Saskatchewan gilt der Notstand.

Mittlerweile sind auch Einwohner in den Provinzen Alberta und British Columbia im Westen des Landes aufgerufen, sich aus betroffenen Gebieten in Sicherheit zu bringen. Einzelne Brände gab es auch in der östlich gelegenen Provinz Ontario.

